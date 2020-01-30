شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة القطيف يستقبل رئيس مؤسسة الري والان نبدء بالتفاصيل
ونوه الخالدي بأهمية مثل هذه الزيارة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها مؤسسة الري للمستفيدين من أصحاب المزارع والمزارعين بالمحافظة، أسوة بغيرها من مناطق المملكة، وسبل التكامل مع الجهات الحكومية؛ لتحقيق الهدف المنشود في ظل ما تقدمه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -رعاهم الله- من رعاية كريمة ودعم لهذه الشريحة، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -حفظهما الله-.
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