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وكيل محافظة القطيف يستقبل رئيس مؤسسة الري

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استقبل وكيل محافظة القطيف فلاح سلمان الخالدي بمقر المحافظة أمس الأول، رئيس المؤسسة العامة للري د.فؤاد أحمد آل الشيخ مبارك ومرافقيه بمناسبة زيارتهم للقطيف، حيث استمع إلى موجز عن الخدمات والمشاريع التي تقدمها المؤسسة بمحافظة القطيف.

ونوه الخالدي بأهمية مثل هذه الزيارة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها مؤسسة الري للمستفيدين من أصحاب المزارع والمزارعين بالمحافظة، أسوة بغيرها من مناطق المملكة، وسبل التكامل مع الجهات الحكومية؛ لتحقيق الهدف المنشود في ظل ما تقدمه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -رعاهم الله- من رعاية كريمة ودعم لهذه الشريحة، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -حفظهما الله-.

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