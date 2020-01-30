شكرا لقرائتكم خبر عن أميرالشرقية يترأس اجتماعا لبحث المنفذ من منظومة النقل والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس، وزير النقل م.صالح الجاسر.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بما وفرته حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- لتطوير منظومة النقل، ولتكون محققة لرؤية المملكة بجعلها نقطة ربط إستراتيجي، ومحورا للربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، مبينا أن منظومة النقل معنية بتحقيق ذلك، موضحا أن الجميع يتطلع لأن تكون طرق ومرافق النقل في المنطقة الشرقية جزءا فاعلا من هذا الطموح، بالاستفادة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي المميز، وأن تكون نقطة ربط بين المملكة والعالم من جهة، وبين مناطق المملكة المختلفة، موجها بأهمية مراعاة قواعد السلامة، والاستجابة الفاعلة للبلاغات حول ملاحظات مستخدمي مرافق النقل، ومعالجة ما قد يؤثر على السلامة العامة.

ثم ترأس سموه اجتماعا لمنظومة النقل في المنطقة الشرقية بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة، بحضور وزير النقل، ورئيس هيئة الطيران المدني م.عبدالهادي المنصوري، ورئيس الهيئة العامة للنقل د.رميح الرميح، ورئيس الهيئة العامة للموانئ م.سعد الخلب، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية د.بشار المالك.

حيث تناول الاجتماع المشروعات المنفذة لمنظومة النقل في المنطقة الشرقية، والمشروعات التي تعمل المنظومة على تنفيذها ومقدار التقدم في إنجازها، والمشروعات المقرة في ميزانيات منظومة النقل للفترة القادمة.

من جهته، أعرب وزير النقل م.صالح الجاسر عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على متابعته واهتمامه وحرصه على تطور واستدامة منظومة النقل، وتوجيهاته الكريمة حول تطوير المنظومة، بما يتفق مع توجيهات القيادة الرشيدة -يحفظها الله- ومع طموحات رؤية المملكة 2030، وتطلعات أهالي المنطقة الشرقية وزوارها، مبينا أن حزمة المشروعات التي تم تدشينها أمس، ستسهم بمشيئة الله في رفع مستوى المنظومة في المنطقة، وهي جزء من الطموح الذي تسعى له الوزارة ممثلة بقطاعات منظومة النقل، والعمل جارٍ على استكمال مشروعات أخرى في المنطقة.