شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 890 ألف فحص مخبري بطبي الملك عبدالله والان نبدء بالتفاصيل
ويضم قسم المختبر وبنك الدم العديد من الوحدات التي تشمل وحدة الكيمياء والهرمونات ووحدة أمراض الدم، ووحدة الأحياء الدقيقة والطفيليات، ووحدة الفيروسات والأمصال والمناعة، ووحدة تشريح الأنسجة والخلايا، ووحدة خدمات نقل الدم، ووحدة سحب الدم بالعيادات الخارجية، كما يقدم القسم عددا من الخدمات الطبية المساعدة في إجراء الفحوصات المخبرية في كل وحدة على حسب التخصص، وذلك بفحص عينات الدم وسوائل الجسم المختلفة والأنسجة، إضافة إلى إحلال وتحديث القسم بأحدث الأجهزة المخبرية كجهاز الإتيليكا لإجراء وإدخال الفحوصات الجديدة، وكذلك الانتهاء من الفحوصات في وقت أسرع، كذلك جهاز الفصل الكهربائي للبروتينات والبول لتشخيص العديد من أمراض الدم.
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