شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوان المحاسبة» يدرب 310 موظفي أمانة وبلدية والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مركز التدريب بالديوان العام للمحاسبة، بالتعاون مع إدارة منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل»، ورشة عمل لمنسوبي البلديات للمرحلة الثالثة، وذلك في إطار تفعيل الربط الآلي مع ديوان المحاسبة من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية وأتمتة الإجراءات الرقابية بين الديوان ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشارك بالبرنامج الذي استمر ثلاثة أيام (310) موظفين من منسوبي البلديات التابعة لأمانات منطقة المدينة المنورة، والقصيم وجازان، بعدد 69 بلدية.

وتم استعراض منظومة «شامل» مع إجراء بعض التطبيقات العملية وطريقة تجهيز وإرسال البيانات المالية والعقود آلياً لديوان المحاسبة، كما تم شرح آلية الرد على ملاحظات الديوان من خلال منصة (شامل) التي تحل

محل الطرق التقليدية لعمليات الرقابة المالية والتدقيق الورقي، لتضع بين أيدي مستخدميها أدوات تحكم أكثر قدرة لإجراء عمليات التدقيق الإلكتروني وتبليغ الملاحظات والرد عليها.