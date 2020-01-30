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لجنة تضبط حركة نقل إداريي التعليم في عنيزة

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وجه مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، خالد بن جايز الحربي، بتشكيل لجنة للإشراف على حركة نقل الإداريين، وذلك من منطلق حرص الإدارة على تذليل كل ما من شأنه خدمة موظفيها لمساعدتهم على إنجاز الأعمال المنوطة بهم في بيئة عمل مناسبة لخدمة التعليم، والتأكد من وصول جميع الخدمات للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في مختلف مدارس المحافظة.

وتهدف اللجنة إلى ضمان الوصول لمعايير عادلة ثابتة يتم تطبيقها على الجميع، يراعى فيها مبدأ تكافؤ الفرص بين الإداريين بما يساهم في تحقيق أعلى درجات الاستقرار في الميدان، من خلال معايير واضحة ومعلنة للإدارات والأقسام يتم وضعها من قبل هذه اللجنة الجديدة سنوياً وإعلانها للجميع.

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