شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تضبط حركة نقل إداريي التعليم في عنيزة والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف اللجنة إلى ضمان الوصول لمعايير عادلة ثابتة يتم تطبيقها على الجميع، يراعى فيها مبدأ تكافؤ الفرص بين الإداريين بما يساهم في تحقيق أعلى درجات الاستقرار في الميدان، من خلال معايير واضحة ومعلنة للإدارات والأقسام يتم وضعها من قبل هذه اللجنة الجديدة سنوياً وإعلانها للجميع.
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