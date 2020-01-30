شكرا لقرائتكم خبر عن أميرالشرقية يرعى افتتاح «عبداللطيف الفوزان للتوحد» في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حفل تدشين مركز عبداللطيف الفوزان للتوحد في الخبر يوم الأحد القادم.

ويعد المركز أحد مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع، وقد تبرع بكامل تكاليف المشروع الشيخ عبداللطيف الفوزان، الذي أصبح من أوائل المانحين لمبادرات وبرامج ومشاريع خدمة المجتمع في الكثير من المجالات.

ويعتبر مركز عبداللطيف الفوزان للتوحد أكبر مركز شامل لحالات اضطراب طيف التوحد في الخليج العربي في تأهيل وتعليم وعلاج أطفال التوحد، ويخدم الأطفال وأسرهم في المنطقة الشرقية ومناطق المملكة الأخرى. وكان الهدف من إنشاء المركز الارتقاء بالخدمات والبرامج التعليمية والتأهيلية والعلاجية الخاصة بذوي اضطراب طيف التوحد، وتهيئة البيئة المناسبة لهذه الشريحة الغالية التي تلبي احتياجاتهم وتتيح لهم الاندماج في العملية التعليمية والاجتماعية وتعزيز الموهبة والقدرات الإبداعية لديهم.

ويأتي تشريف سمو أمير الشرقية لحفل التدشين من منطلق اهتمامه -حفظه الله- بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتحفيز القطاعين العام والخاص بالمنطقة ليؤديا دورهما تجاه هذه الفئة الغالية على مجتمعنا، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 للنهوض بالقطاع غير الربحي بالمملكة للقيام بدوره التنموي المنشود، حيث أكملت مجموعة الفوزان تجهيز المركز وفق مواصفات منظمة الصحة العالمية الخاصة بعلاج أطفال اضطراب التوحد، وبمعيار عالمي متخصص، واستقطبت له الكوادر المتخصصة والمدربة للإشراف والمتابعة الجيدة لما يقدمه المركز، بجانب التجهيزات والأدوات والوسائل التعليمية الحديثة والمتطورة لتوفير بيئة تعليمية وتأهيلية وعلاجية نموذجية تخدم الأطفال المصابين، وتساعد الأسر وأولياء الأمور على الأساليب المثالية في التعامل مع أطفالهم.

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وقال العضو المنتدب للمركز عبدالله الربيعة: إن تشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، لحفل افتتاح مركز عبداللطيف الفوزان للتوحد، هو تجسيد لرعاية القيادة الرشيدة لكافة فئات المجتمع، وتحديدا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح الربيعة أن برنامج الفوزان لخدمة المجتمع قدم المركز كبادرة غير مسبوقة وبتبرع كريم من الشيخ عبداللطيف الفوزان مؤسس البرنامج؛ لتهيئة بيئة تعليمية مثالية تناسب الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، مشيرا إلى أن تصميمه يعتبر المركز الوحيد بالمملكة المتخصص بهذه الفئة، وبين الربيعة أن برنامج الفوزان لخدمة المجتمع حرص على الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية التي تحقق المواكبة بجانب التأهيل المستمر للمركز، ليكون حاضنة تربوية وتأهيلية وعلاجية متطورة لأطفال اضطراب التوحد؛ لأنها فئة غالية تشكل نسبة لا يستهان بها وفي تزايد مطرد.

يذكر أن مجموعة الفوزان أنشأت وتبنت عددا من المبادرات الاجتماعية عبر برنامج الفوزان لخدمة المجتمع.