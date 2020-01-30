شكرا لقرائتكم خبر عن «الطائف تقرأ» الأحد والان نبدء بالتفاصيل

تطلق إدارة التعليم بمحافظة الطائف الأحد القادم المرحلة الثانية لمبادرة «الطائف تقرأ» تحت شعار نحو مجتمع معرفي مثقف، وتشتمل المبادرة التي تستمر 5 أيام الكثير من المبادرات النوعية والفعاليات، وبمشاركات مجتمعية وتطوعية.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في تحقيق رؤية 2030 عن طريق مجتمع المعرفة الذي يساعد على رقي المجتمع والوطن، والمساهمة في بناء شخصية الفرد عن طريق تثقيف العقل واكتساب المعرفة، وتثقيف الأسرة المجتمع عن طريق القراءة، وتبني الموهوبين والموهوبات في مجال القراءة ورعايتهم، والتهيئة للمشاركة في الجوائز العربية والعالمية في مجال القراءة.