«الطائف تقرأ» الأحد

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وتهدف المبادرة إلى المساهمة في تحقيق رؤية 2030 عن طريق مجتمع المعرفة الذي يساعد على رقي المجتمع والوطن، والمساهمة في بناء شخصية الفرد عن طريق تثقيف العقل واكتساب المعرفة، وتثقيف الأسرة المجتمع عن طريق القراءة، وتبني الموهوبين والموهوبات في مجال القراءة ورعايتهم، والتهيئة للمشاركة في الجوائز العربية والعالمية في مجال القراءة.
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