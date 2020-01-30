شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن 3 مشروعات للطرق قيمتها 691 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس، بحضور وزير النقل م. صالح الجاسر، وعدد من قيادات وزارة النقل، ثلاثة مشروعات للطرق بالمنطقة.

منوها سموه بأهمية هذه المشروعات في تيسير حركة التنقل لأهالي المنطقة، وربط أجزائها مع بعضها، وربطها بالمناطق الأخرى، مؤكدا أن هذه المشروعات هي جزء يسير مما توليه القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لتحسين وزيادة أطوال الطرق في المنطقة الشرقية، مؤكدا على أهمية إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد، وأن تكون وفق المواصفات الفنية المعتمدة لكل مشروع، مع ضرورة أخذ كافة احتياطات السلامة، والحرص على المتابعة المستمرة لكل مراحل التنفيذ.

وقد دشن سموه طريق «أبو حدرية - حفر الباطن - رفحاء» السريع بالاتجاهين، وطريق الرقعي، وطريق الدمام الرياض السريع بالاتجاهين في مواقع متفرقة، بإجمالي أطوال تتجاوز 800 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 691 مليون ريال.

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كما دشن سموه مشروع استكمال تحسين الطرق مع التقاطع والإنارة على طريق الدمام الخبر الساحلي عند تقاطعه مع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز، بتكلفة إجمالية بلغت 81 مليون ريال، إضافة إلى تدشينه للأعمال المتبقية بمشروع الطرق الرئيسية والثانوية بالمنطقة، من خلال تنفيذ الأعمال المتبقية لتقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الظهران الجبيل، والذي سيسهم في ربط أحياء الدمام شمالا وجنوبا ببعضها، مما سيرفع من مستوى السلامة وانسيابية الحركة على الطريق، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 13,5 مليون ريال، نفذتها عدد من الشركات الوطنية.

من جانبه، أكد وزير النقل أن هذه المشاريع الضخمة، تأتي ضمن سلسلة مشاريع قادمة لخدمة المنطقة، مشيرا إلى أن الدعم السخي والمتابعة المستمرة التي توليها القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-، تجني ثماره اليوم في هذه المنطقة التي تعد إحدى مناطق المملكة الرئيسية والحيوية.

سموه يشدد على تنفيذها وفق الجداول الزمنية والمواصفات