شكرا لقرائتكم خبر عن 411 ألف مستفيد من خدمات ولادة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

قدم قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام خلال العام الماضي خدماته لأكثر من 183439 مراجعا من بينهم 47546 مراجعا لطوارئ النساء و135893 مراجعا لطوارئ الأطفال، فيما بلغ عدد مراجعي قسم العيادات الخارجية خلال نفس الفترة 172117 مراجعا، من بينهم 80212 مراجعة لعيادات النساء و91905 مراجعين لعيادات الأطفال.

وأكد المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال د.عبدالوهاب الجباري أنه تم خلال العام الماضي تنويم 24910 مرضى في قسم التنويم بالمستشفى، حيث بلغ عدد المنومين في أقسام التنويم للنساء 16946، وبلغ عدد الأطفال الذين تم تنويمهم خلال نفس الفترة 7964 طفلا. في حين سجل المستشفى خلال نفس الفترة ولادة 7059 مولودا، إضافة إلى إجراء 1818 عملية في جراحة اليوم الواحد و13639 مراجعا لقسم العلاج الطبيعي وإجراء 1005417 فحصا مخبريا في المستشفى خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد مراجعي اضرابات النمو والسلوك خلال نفس الفترة 8345 مراجعا.