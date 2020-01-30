شكرا لقرائتكم خبر عن 411 ألف مستفيد من خدمات ولادة الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال د.عبدالوهاب الجباري أنه تم خلال العام الماضي تنويم 24910 مرضى في قسم التنويم بالمستشفى، حيث بلغ عدد المنومين في أقسام التنويم للنساء 16946، وبلغ عدد الأطفال الذين تم تنويمهم خلال نفس الفترة 7964 طفلا. في حين سجل المستشفى خلال نفس الفترة ولادة 7059 مولودا، إضافة إلى إجراء 1818 عملية في جراحة اليوم الواحد و13639 مراجعا لقسم العلاج الطبيعي وإجراء 1005417 فحصا مخبريا في المستشفى خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد مراجعي اضرابات النمو والسلوك خلال نفس الفترة 8345 مراجعا.
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