شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يرعى توقيع اتفاقية لتوسعة مطار حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس، بحضور صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، ووزير النقل م.صالح الجاسر، وعدد من قيادات منظومة النقل، توقيع عقد مشروع توسعة مطار حفر الباطن بالقيصومة، والذي وقعه رئيس هيئة الطيران المدني م.عبدالهادي المنصوري، مع إحدى الشركات الوطنية.

ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-، على تطوير قطاع الطيران المدني، وجزء من ذلك مطارات المملكة؛ لتواكب أحدث المواصفات العالمية، ولتكون جزءا فاعلا من منظومة النقل التي أنيط بها تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة محورا لربط القارات الثلاث، وبين سموه أن توسعة مطار حفر الباطن ستسهم بمشيئة الله في قدرة المطار على استيعاب الطلب المتزايد على الرحلات المحلية، والتوسع مستقبلا ليشمل الرحلات الإقليمية، ويسهل الوصول إلى المحافظة، بالإضافة لما سيوفره من فرص وظيفية، وفرص استثمارية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التوسع في قاعدة الخدمات اللوجستية في المحافظة، التي تربط المملكة بدولة الكويت الشقيقة، مؤكدا سموه ضرورة العمل لانتهاء المشروع في الموعد المحدد، والحرص على تحسين الخدمات المقدمة في المطار.

ويتضمن المشروع، تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف مسافر سنويا، وبمساحة إجمالية 6050 مترا مربعا، وتصميم ساحة لوقوف الطائرات تابعة للصالة الجديدة، وتصميم منطقة الخدمات والمباني المساندة، بالإضافة إلى تحديث المخطط العام للمشروع.

ويضم المشروع مناطق تمر بها حركة المسافرين «مغادرة وقدوم» أبرزها: منطقة إنهاء إجراءات السفر، منطقة التفتيش الأمني، المغادرة والقدوم المحلي، المغادرة والقدوم الدولي، منطقة المكاتب الإدارية، منطقة إنهاء إجراءات السفر، منطقة التفتيش الأمني، منطقة الجوازات، منطقة استلام الأمتعة.

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فيما تشمل أبرز الخدمات المقدمة، شاشات عرض جدول الرحلات الحديثة، توفير نقاط اتصال بالواي فاي، تطوير منطقة للمطاعم والكافيهات.

ويعّد المشروع الذي من المقرر أن ينتهي في الربع الأول من العام 2021م، ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها الهيئة العامة للطيران المدني؛ بهدف تطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة، حيث تسعى الهيئة العامة للطيران المدني إلى تطبيق أفضل المعايير والمواصفات الدولية في المشروع، حيث سيكون المطار الجديد مجهزا بأعلى المواصفات الفنية اللازمة لتحسين تجربة المسافرين عبر المطار وسهولة الحركة في المغادرة والوصول، وتطبيق أفضل التقنيات الحديثة في المطار؛ بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحقيق معايير وممارسات تقنية وأمنية بكفاءة عالية.

.. ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين