شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يحتفل بـ 219 سفيرا للتفوق والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، أن ما يجده التعليم من توجيه مستمر ودعم ورعاية ومتابعة حقيقية من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وما يحظى به أبناؤنا الطلاب من خلال جوائز التكريم والتفوق العلمي هو أحد الشواهد على الدعم والمساندة اللذين يلقاهما هذا القطاع الهام، كتأكيد على أهمية الاستثمار في العقل البشري الذي يعد الركيزة الأساسية في النمو والتنمية وفقا لرؤية المملكة 2030، مبينا أن المتفوقين ثروة وطنية ينظر إليهم لتحقيق مستقبل واعد ومشرق للوطن الذي يرعى أبناءه ويسهم في دعمهم للوصول إلى جيل متسلح بأحدث العلوم والمعارف لمواجهة التطورات المتلاحقة التي تتطلب بذل قصارى الجهد للوصول إلى مصاف العالم المتقدم.
وأشار الشلعان إلى أن وزير التعليم د. حمد آل الشيخ يعمل على تطوير كافة البرامج التعليمية لرفع مستويات الجودة ونواتج التعلم ودعم المتفوقين والمتميزين لتحقيق تطلعات القيادة للوصول إلى جيل واع وطني مدعم بالعلم والمعرفة والتقنيات اللازمة.
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