شكرا لقرائتكم خبر عن الوايلي يتلقى التعازي في والده والان نبدء بالتفاصيل

يتلقى ماجد الوايلي التعازي في وفاة والده الذي وافته المنية يوم أمس الأول، نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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