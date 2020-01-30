شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة المقبلين والمقبلات على التقاعد في الشرقية لاستثمار الوقت والمدخرات والان نبدء بالتفاصيل

دشنت الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمنطقة الشرقية أمس الأول أولى أنشطتها التوعوية لهذا العام الخاصة بالمتقاعدين والمتقاعدات، من خلال تنظيم ملتقى المقبلين والمقبلات على التقاعد التثقيفي، وذلك بمقر فرع معهد الإدارة العامة بالدمام بحضور مجموعة من المتقاعدين والمتقاعدات ممن يمثلون جهات حكومية وخاصة، وقد اشتمل الملتقى على تقديم عدد من المحاضرات التثقيفية التي تخدم المتقاعد والمتقاعدة بعد تقاعده تفاعل معها الحضور. وفي بداية الملتقى، الذي قدمته عضوة الجمعية مريم بوبشبت بمساعدة 15 متطوعة، تطرق رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد القرناس إلى بعض البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية لمنسوبيها، والبرامج التي ستنفذها هذا العام.

بدوره، أشار رئيس لجنة المقبلين والمقبلات على التقاعد اللواء متقاعد عبدالله البوشي إلى دور الجمعية في دعم المتقاعدين، بما يضفي لهم المزيد من الاستمرار في العطاء بما يخدم هذا الوطن.

وضمن الكلمات التي تهيئ المتقاعدين والمتقاعدات لإدارة الشؤون الاجتماعية والمالية، تناول المستشار فاروق المصري أحد منسوبي الجمعية في محاضرته بعض النماذج التي توضح كيفية الاستفادة من أوقات الفراغ الذي قد يعيشه المتقاعد، بالإضافة إلى كيفية استثمار مدخراته فيما يعود عليه بالنفع والفائدة.

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بعده، تناول الأستاذ في الإدارة المالية بمعهد الإدارة العامة المتخصص في الشؤون المالية صالح الغريب عدة جوانب متعلقة بكيفية وضع الخطط الإستراتيجية التي تساعد المتقاعد على ضمان أي مشروع استثماري يهدف إلى تأسيسه مستقبلاً، بعدها ألقى عضو الجمعية المختص في الجوانب النفسية والسلوكية د. أحمد المبارك بعض المواقف والقصص التي قد يتعرض لها المتقاعد، وكيف يمكنه تحويلها لأمر إيجابي يسهم في تغير نمط حياته بما يجعله شخصا قادرا على العطاء والتأثير في المجتمع.

وفي الملتقى، أشار مدير عام المؤسسة العامة للتقاعد بالمنطقة الشرقية عبدالله القحطاني إلى بعض الجوانب التي تتعلق بأنظمة المؤسسة المرتبطة بالمتقاعد، أبرزها متى يبدأ صرف الراتب الشهري للمتقاعد، بالإضافة إلى بعض الأمور التي تفاعل معها الحضور من خلال المداخلات الشخصية، فيما تطرق ممثل إدارة التأمينات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية فهد المهوس إلى كيفية الإجراءات النظامية التي تتبعها التأمينات، فيما يتعلق بالمتقاعدين العاملين في القطاع الخاص، وما الحقوق والواجبات المترتبة على هذه الإجراءات، والتي تضمن للمتقاعد المطالبة بها.

وفي ختام الملتقى قام رئيس مجلس إدارة الجمعية ومدير فرع جمعية متقاعدي الشرقية محمد القرناس بتكريم مندوبي الجهات المشاركة، بالإضافة إلى المحاضرين وكذلك تم تكريم المتطوعات.