شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يؤكد وقوف المملكة بجانب الشعب الفلسطيني ودعمها خياراته وتطلعاته والان نبدء بالتفاصيل

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.

‏وأشار -حفظه الله- في اتصال هاتفي أجراه أمس، برئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم.

وعبر الرئيس الفلسطيني عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللمملكة على مواقفها الثابتة والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.

من ناحية أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله أمينا عاما للمجلس. وقدّر خادم الحرمين -أيده الله- الجهود التي بذلها خلال فترة عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، متمنيا له المزيد من التوفيق والسداد.

وعبر الزياني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين على اهتمامه -حفظه الله- بكل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي، وعلى ما وجده طيلة فترة عمله من تعاون وتقدير. حضر الاستقبال، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.