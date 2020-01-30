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مرجع وطني للأشعة التشخيصية واعتماد الطب الاتصالي

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وافق المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الـ 88 الذي عقد برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس د. توفيق الربيعة في مقر الأمانة العامة للمجلس على المرجع الوطني لتحديد مستويات جرعات الأشعة التشخيصية الطبية، وهو مشروع وطني تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء التي ترأس اللجنة الوطنية للحماية من الإشعاع في التطبيقات الطبية التشخيصية.

كما وافق المجلس على القواعد المنظمة للرعاية الصحية عن بُعد في المملكة «الطب الاتصالي» التي تمت مراجعتها من قبل الأمانة العامة للمجلس، التي تستمد نظاميتها من إستراتيجية الرعاية الصحية التي أعدها المجلس وصدرت بقرار مجلس الوزراء المتضمنة التأكيد على أهمية توفير نظم وتقنية معلوماتية في القطاعات الصحية، وتنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية الصادرة بقرار مجلس الوزراء التي تضمن قيام المركز بمهمة الربط بين الجهات الصحية في المملكة والإشراف عليها.

واعتمد المجلس منصة «رصد» نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية، مع التزام القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بالربط الإلكتروني مع نظام «رصد» والإبلاغ عن جميع العمليات.

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