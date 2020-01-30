شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ 2566 يمنيا في «الخانق» والان نبدء بالتفاصيل
وواصل المركز بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء. وجرى ضخ 196,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 631,856 لترا من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها. ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.
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