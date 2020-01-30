شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ 2566 يمنيا في «الخانق» والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال الفترة 16 - 22 يناير 2020م. وراجع قسم الطوارئ 693 فردا، وعيادة الباطنية 121، والفريق المتنقل 57 مريضا، وعيادة تضميد الجروح 26 شخصا، كما صرفت الأدوية لـ 1,005 مرضى، وراجع عيادة النساء والتوليد 58 امرأة، وأجري الفحص المخبري لـ 305 مرضى، وراجع قسم الرعاية الصحية 277 مراجعا، وقسم التحصين 9 مستفيدين، وعيادة التغذية 14 فردا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد.

وواصل المركز بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء. وجرى ضخ 196,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 631,856 لترا من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها. ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.