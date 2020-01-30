شكرا لقرائتكم خبر عن «الإذاعات الإسلامية» تناقش التحديات الإعلامية والان نبدء بالتفاصيل

تشهد مدينة جدة اليوم الاجتماع الرابع للمجلس التنفيذي والاجتماع الخامس للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الإسلامية، وذلك بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي. ويناقش المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بتسيير الشؤون الإدارية، والنشاطات والتحديات القادمة، إضافة إلى استعراض خطة العمل للسنوات القادمة لتنفيذ برامج منظمة التعاون الإسلامي، مع وضع خطة مستقبلية في هذا الشأن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الإذاعات الإسلامية» تناقش التحديات الإعلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.