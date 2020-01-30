شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب بسد فجوة العقارات وتقديم أسعار تنافسية للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار بتضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار بما يحقق التوازن، وتقديم أفضل الأسعار التنافسية التي تتلاءم مع متوسط دخل الفرد السعودي، والتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن. ودعا الهيئة إلى دراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل «اتحاد الملاك، وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية» لتكون ضمن اختصاصات الهيئة، وإعطاء أولوية لإنجاز التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وصوت المجلس في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني، على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني. وأفاد مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان بأن المجلس طالب بدراسة استقلالية مجلس شؤون الأسرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

» المنشآت الصغيرة

وطالب المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتفعيل دورها الاستشاري والمالي وغيرها من الاستشارات التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لمواجهة التحديات والصعوبات وضمان استدامتها. ودعا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لرفع مستوى مشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية.

كما دعا إلى تمكين الهيئة من المشاركة في دراسة القرارات التي قد تؤثر على نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستمراريتها في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد على الهيئة بإجراء المسوحات الإحصائية الدورية لقياس أداء قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الناتج المحلي، والتحديات التي تواجهها وأثر المتغيرات المحلية والعالمية عليها. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة السعودة وربط برامج الدعم التي تقدمها بنسب السعودة في تلك المنشآت، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس د.إياس الهاجري.

كما دعا المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى دراسة أسباب تقلص عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة وتعثر الكثير منها، وتحديد معوقات نمو واستدامة نشاطها، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس هزاع القحطاني.

» تنمية المناطق الأقل نموا

وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، تلاه رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل. وطالبت اللجنة في توصياتها بنشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية، مع العمل على تعزيز وتنمية المناطق الأقل نموا في المملكة لتحقيق التنمية المستدامة. ودعت اللجنة الوزارة إلى تعزيز مستويات الشفافية من خلال تطوير موقعها الإلكتروني، ونشر تقارير ربع سنوية تتضمن البيانات والمؤشرات الاقتصادية. كما دعت الوزارة إلى العمل على تكثيف جهودها في متابعة تنفيذ مبادرات ومشروعات رؤية المملكة 2030، والتأكيد على تنفيذها في الوقت المحدد. وتساءل أحد الأعضاء عن خطط وزارة الاقتصاد والتخطيط لتبني الاقتصاد المعرفي المبني على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، فيما طالب آخر الوزارة بأن يتضمن تقريرها المعلومات الكافية عن وضع الاقتصاد الكلي ورصدا للظواهر السلبية والمستجدات المؤثرة على المستويين المحلي والعالمي على الاقتصاد. وثمن أحد الأعضاء النقلة النوعية في أداء الوزارة وحراكها لمواكبة رؤية 2030، مقترحا تعديل رؤية الوزارة ورسالتها وهدفها الإستراتيجي، وبيّن أحد الأعضاء أن على الوزارة سرعة بناء منهجية لتنمية المناطق وتعزيز دور الإدارة المحلية مع إعطاء صلاحيات أكبر لإمارات المناطق للقيام بهذا الدور. ودعا أحد الأعضاء إلى حث الوزارة على وضع الخطط والبرامج الاقتصادية التي تعزز من مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مطالبا بوضع الخطط المناسبة لمساعدة الشركات والمشروعات المتعثرة.

» غياب الأرقام والمؤشرات

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ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير السنوي للوزارة لا يتضمن أرقاما أو مؤشرات أو بيانات مفصلة عن برامج تحقيق الرؤية، مشيرا إلى أن التقرير لم يتضمن كذلك بيانات حول الإنجازات المتحققة في البرنامج الوطني لدعم المشروعات والمركز الوطني للتخصيص ومركز الإنجاز والتدخل السريع. كما أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة يخلو من أي مبادرات لتحفيز إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، فيما أكد آخر أهمية أن تعيد وزارة الاقتصاد والتخطيط النظر في هيكلها التنظيمي بما يحقق تقسيم العمل والتركيز على النشاطات الأساسية. وطالب أحد الأعضاء الوزارة بالشروع في وضع خطط تنموية لكل منطقة من مناطق المملكة تحدد فيها المشروعات التي يفترض إنجازها كل عام، في حين نوه آخر باهتمام الوزارة بإصلاح سوق العمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى سوق عالي الكفاءة جاذب للمواطنين، مطالبا بإعداد تقارير متابعة ومراجعة نصفية تتضمن مؤشرات ما تم إنجازه من أعمال خلال العام المالي لمواكبة رؤية 2030. إلى ذلك أكد أحد الأعضاء أهمية أن توجد الوزارة مؤشرات اقتصادية يستفيد منها القطاعان العام والخاص ويعكسها في خططه على أرض الواقع.

» الامتناع عن النفقة

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة، تلاه نائب رئيس اللجنة د. سليمان الفيفي. ودعت اللجنة في توصياتها إلى إسناد دراسة الأسباب المتزايدة للامتناع عن النفقة إلى الجهات المتخصصة، بالاستفادة من بيانات المستفيدين وتحليلها. وطالبت اللجنة الصندوق بالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المانحة في القطاعات المختلفة، ودراسة استثمار موارد الصندوق والتنوع في ذلك، تحقيقا للتنمية المستدامة.

وأكد أحد الأعضاء أن صندوق النفقة سيسهم في تحقيق الأمن المجتمعي، مقترحا أن يتعاون الصندوق مع الجامعات ومراكز الأبحاث وبيوت الخبرة من أجل القيام بدراسات علمية تعالج ما قد يواجهه عمل الصندوق من معوقات. وطالبت إحدى العضوات بتوجيه القطاعين العام والخاص بالاستقطاع الشهري من المحكوم عليهم بالنفقة، واقترحت أخرى اعتماد آلية جديدة للتقدم لصندوق النفقة وذلك من خلال قاضي الأحوال الشخصية أو قاضي التنفيذ، فيما رأى أحد الأعضاء دراسة إيجاد عقوبات تحد من الامتناع عن أداء النفقة.

» مذكرات تفاهم دولية

وأفاد د. الصمعان بأن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة روسيا الاتحادية في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة دخول للزيارة، والتفاهم بين وزارة الإعلام ووزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام لروسيا في مجال التعاون الإعلامي.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية.

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