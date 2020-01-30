سائحة صينية تنقل كورونا إلى فنلندا وتعدي 15 شخصا

2020-01-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السلطات الفنلندية، مساء أمس الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وتحديدا في مقاطعة لابلاند الواقعة شمال البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مستشفى لابلاند المركزي، التي تم عزل المصابة بها، أن المصابة سائحة صينية، تبلغ من العمر 32عاما، وأنها غادرت مدينة ووهان قبل خمسة أيام، أي بعد فترة قليلة من إغلاق السلطات الصينية للمقاطعة، في محاولة منها لوقف انتشار المرض.

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وقالت مديرة المعهد الوطني للصحة والرعاية، ميكا سالمينن، إن خطر انتشار المرض في فنلندا ضئيلا للغاية ولذا لا داعي للقلق.

وأوضح المسؤولون أنه من الممكن أن يكون هناك 15 شخصا قد تعرضوا للعدوى، وأن السلطات الصحية ستراقب حالتهم لمدة 14 يوما.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب حتى الآن في وفاة 132 شخصا، وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص، ووصل إلى 16 دولة حتى الآن.

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