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العرفج يعلق على قرار إلغاء إيقاف الخدمات ويقترح حلًّا لمشاكل المعلمات بالمناطق النائية

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2020-01-30

علينا التعاون الجاد مع الإحصاء السكاني الجديد لعام 2020

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد عامل المعرفة أحمد العرفج بقرار وزير العدل الخاص بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية للمدينين، وقال: “لقد طالبنا كثيرًا بتقنين وقف الخدمات، ونحيي وزير العدل على التجاوب معنا”.

وتطرق العرفج إلى خطة الإحصاء لإجراء التعداد السكاني الجديد في المملكة، وقال: إن الإحصاء هو أساس التخطيط، وعلينا التعاون الجاد مع الإحصاء السكاني الجديد لعام 2020.

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وناقش العرفج مشكلة “نقل المعلمات”، وقال: إنه وقف بنفسه على حالات لمعلمات، يدرسن على مدار سنوات طويلة في القرى النائية.

واقترح العرفج أن يكون التعيين في مثل هذه القرى بشكل مستمر، بأن تخدم الواحدة فيها لمدة سنة أو سنتين، ثم تأتي زميلتها الأخرى وتدرس فيها أيضًا لمدة سنة أو سنتين فقط.

وتفاعل العرفج مع مشهد تكريم الأمير الوليد بن طلال بالقاهرة، وقال: إن تكريم صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بجائزة دعم القطاع الخاص بمؤتمر الثقافة والإبداع الذي نظمته جامعة الدول العربية، مشهد يثلج الصدور.

وفي فقرة “مزاين الكتب” استعرض “العرفج” كتاب “EB.. نصفي الآخر” للكاتبة “أبرار آل عثمان”، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب يؤكد نظرية أن “الكتابة علاج”.

كما روى عامل المعرفة أثناء الحلقة قصة أغنية “يا سيدي يا مظلوم” كما سمعها من الفنان الكبير “علي العبدالكريم”.

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