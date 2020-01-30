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شكرا لقرائتكم إنقاذ طفل احتجز خارج سياج نافذة بعنيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تم إنزاله بواسطة سيارة السلالم
متابعات الخليج 365 - عنيزة
باشرت فرق الدفاع المدني في منطقة عنيزة، مساء أمس الأربعاء، إنقاذ طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، احتجز خارج إطار (سياج) نافذة منزل بالطابق الثالث.
وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه في تويتر، أنه تم إنزاله بواسطة سيارة السلالم، وهو بصحة جيدة.
يذكر أن فرق الدفاع المدني بجدة باشرت أيضًا، مساء الأربعاء، انتشال جثة شخص سقطت مركبته داخل مستنقع مائي جنوب كوبري بحرة.
وكان مركز العمليات الأمنية (911) قد تلقى بلاغًا من مواطن أكد سقوط مركبة بداخلها شخص داخل تجمع مائي شرقي محافظة جدة، لتباشر فرق الإنقاذ المائي بالدفاع المدني الموقع على الفور.
وبالوصول للمركبة، عُثر على السائق بداخلها متوفى، ليتم انتشاله وإحالته لجهات الاختصاص؛ لتوقيع الكشف الطبي وكشف ملابسات الحادث.
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