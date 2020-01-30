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شكرا لقرائتكم فيديو.. الزعاق: الدفء يسود أجواء المملكة نهاية الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعود الأجواء إلى طبيعتها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح د. خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن العرب قسموا البرد الشديد إلى ستة أقسام أشدها برد آخر المربعانية والشبط (نحن الآن في أشدها).
وتوقع الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر” بقوله: “نهاية هذا الأسبوع تعود الأجواء إلى طبيعتها ومعدل الدفء يبدأ بالتزايد المتدرج”.
يذكر أن هيئة الأرصاد توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة اليوم الخميس، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.
كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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