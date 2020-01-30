السفير نقلي يزور جناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب

2020-01-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لجامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، المقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور الملحق الثقافي لسفارة المملكة العربية السعودية الدكتور خالد بن عبدالله النامي.

وأكد السفير أسامة نقلي “أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد مهرجانًا ثقافيًّا متكاملًا وعرسًا فكريًّا ينافس أكبر معارض الكتاب الدولية، ومشاركة المملكة هذا العام تعكس الحراك الثقافي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتساقًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورئاسة لمجموعة العشرين التي تحظى برعاية كريمة من جانب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. لمد جسور التواصل مع الجمهور والنخب الثقافية، وإبراز ما تتمتع به المملكة من إرث وحراك ثقافي في شتى مجالات الحياة. وقد قام أيضًا سعادة السفير “نقلي” بزيارة جناحي وزارتي الدفاع والشرطة المصرية وبعض دور النشر السعودية المشاركة في المعرض.

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وأشار الملحق الثقافي د. النامي إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن مبادرات وزارة التعليم ووزارة الثقافة لتوثيق الروابط الثقافية والتعليمية مع المؤسسات التعليمية في جمهورية مصر العربية، معربًا عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي على جهودهما المبذولة لتعزيز أواصر التعاون الثقافي والأكاديمي مع جمهورية مصر العربية.

وفي الختام، وجه نقلي، تحية تقدير خاصة لمنسوبي الملحقية الثقافية، وعلى رأسها الملحق الثقافي الدكتور خالد النامي، للجهود الكبيرة التي بذلوها لإعداد جناح المملكة العربية السعودية في المعرض، وإظهاره بهذا المظهر المشرف.

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