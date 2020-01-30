جوجل تغلق مكاتبها في الصين لحماية موظفيها من فيروس كورونا

2020-01-30

متابعات الخليج 365 - متابعة

قررت شركة جوجل إغلاق كافة مكاتبها في الصين وتايوان وهونج كونج بشكل مؤقت، وذلك في محاولة منها لتفادي انتقال فيروس كورونا المستجد بين موظفيها.

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وأصدرت الشركة بيانًا أعلنت خلاله أنها ستغلق مكاتبها في الصين ولكن بشكل مؤقت، وطالبت موظفيها في الصين أو الذين جاء أقارب صينيون لهم مؤخرًا، بالعمل من المنزل لمدة 14 يومًا على الأقل.

وجاء قرار شركة محرك البحث العالمي جوجل بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا الجديد في الكثير من دول العالم، حيث تسبب حتى الآن في وفاة 132 شخصًا، وإصابة أكثر من 6000 شخص.

وتبحث منظمة الصحة العالمية أمر إعلان حالة طوارئ دولية بسبب فيروس كورونا، حيث نشر المدير العام للمنظمة تغريدة على حسابه بتويتر أعلن خلالها أنه سيجتمع مع لجنة الطوارئ في المنظمة اليوم الخمس، للتباحث حول فيروس كورونا الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من البلدان حول العالم، لتحديد ما إذا كان الوضع يستدعي إعلان حالة الطوارئ.

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