اخبار السعوديه

جوجل تغلق مكاتبها في الصين لحماية موظفيها من فيروس كورونا

0 نشر
editor10 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم جوجل تغلق مكاتبها في الصين لحماية موظفيها من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-30

بعد انتشاره بصورة كبيرة

متابعات الخليج 365 - متابعة

قررت شركة جوجل إغلاق كافة مكاتبها في الصين وتايوان وهونج كونج بشكل مؤقت، وذلك في محاولة منها لتفادي انتقال فيروس كورونا المستجد بين موظفيها.

Advertisements

وأصدرت الشركة بيانًا أعلنت خلاله أنها ستغلق مكاتبها في الصين ولكن بشكل مؤقت، وطالبت موظفيها في الصين أو الذين جاء أقارب صينيون لهم مؤخرًا، بالعمل من المنزل لمدة 14 يومًا على الأقل.

وجاء قرار شركة محرك البحث العالمي جوجل بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا الجديد في الكثير من دول العالم، حيث تسبب حتى الآن في وفاة 132 شخصًا، وإصابة أكثر من 6000 شخص.

وتبحث منظمة الصحة العالمية أمر إعلان حالة طوارئ دولية بسبب فيروس كورونا، حيث نشر المدير العام للمنظمة تغريدة على حسابه بتويتر أعلن خلالها أنه سيجتمع مع لجنة الطوارئ في المنظمة اليوم الخمس، للتباحث حول فيروس كورونا الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من البلدان حول العالم، لتحديد ما إذا كان الوضع يستدعي إعلان حالة الطوارئ.

تابعنا على 269177fe3a.jpg تواصل معنا على329422d486.jpg

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تغلق مكاتبها في الصين لحماية موظفيها من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا