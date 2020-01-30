استثنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض الإجازات المرضية الصادرة من المستشفيات العسكرية والجامعية من شرط الاعتماد من منصة “صحة”، وذلك إلى حين إشعار آخر.
وأوضحت إدارة الموارد البشرية بإدارة التعليم بمنطقة الرياض، في تعميم صدر أمس الأول الإثنين، أنه نظراً لكثرة رفض الإجازات المرضية التي لم توثق في منصة “صحة” من المستشفيات الحكومية العسكرية والمستشفيات الجامعية، وما يترتب على ذلك من فترات انقطاع طويلة للموظفة قد تصل إلى طي القيد، فإنها رفعت استفساراً لوزارة الخدمة المدنية حول هذا الخصوص. وأضافت، أنه لحين وصول رد من الوزارة فإن على إدارات التعليم المختلفة قبول الإجازات المرضية المقدمة من الموظفات الصادرة من المستشفيات الحكومية العسكرية والجامعية، فقط لحين إشعار آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر “تعليم الرياض” يستثني الإجازات المرضية الصادرة من المستشفيات العسكرية والجامعية من اعتماد “صحة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.