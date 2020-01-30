“القاضي” يستغرب رفض الشركات التأمين على كبار السن والأيتام ممن تقدم بهم العمر

استغرب الكاتب وعضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي، امتناع شركات التأمين عن التأمين على فئات مهمة وكبيرة من المواطنين وهم: كبار السن والأيتام الكبار والأفراد السعوديين ما عدا شركتين توافق على التأمين على الأفراد دون وجود عائلات معهم. جاء ذلك بلقاء ببرنامج “الراصد” بقناة “الإخبارية، ليلة البارحة وقال “القاضي”: إن كبار السن هم الأولى بالتأمين؛ تقديراً لسنهم ولخدمتهم لوطنهم سنين طويلة، كما أشار بألم إلى رفض شركات التأمين على الأيتام واليتيمات الكبار بحجة عدم وجود عائلات لهم.

وتناول “القاضي” حرمان عدد كبير من أبناء الوطن الأفراد من التأمين، وهم يرغبون فيه لكن أكثر من 80% شركة تأمين ترفض التأمين عليهم. وطالب عضو مجلس الشورى السابق بسرعة معالجة ملف التأمين على هذه الفئات، موضحاً أن الكرة في مرمي مؤسسة النقد كجهة تشريعية، ومجلس الضمان الصحي كجهة تنفيذية. وتطلع أن يتم إنهاء ملف هذه القضية عاجلاً وفق شروط عادلة تنصف من سيؤمن عليهم وتنصف شركات التأمين.