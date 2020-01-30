ضبط 593 مخالفاً للائحة المحافظة على الذوق العام بالجوف

ضبطت شرطة منطقة الجوف 593 مخالفاً للائحة المحافظة على الذوق العام، خلال شهرين ونصف، ضمن متابعة الجهات الأمنية لتنفيذ اللائحة في مناطق المملكة المختلفة.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف إنه جرى خلال الفترة من 8-3-1441هـ إلى 25-5-1441هـ ضبط 593 مخالفاً للائحة الذوق العام في محافظات ومدن المنطقة. وأضاف أن المخالفات شملت رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء، الكتابة والرسم على وسائل النقل أو الأسوار، ارتداء ملابس غير لائقة، إشغال مقاعد ومرافق كبار السن والاحتياجات الخاصة، وتمت إحالتهم للجهة المختصة لتطبيق العقوبات.
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