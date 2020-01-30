“التعليم” توجه تنبيهاً لجميع المعلمين وقادة المدارس بشأن العمليات في نظام نور

وجّهت وزارة التعليم، اليوم (الأربعاء)، تنبيهاً لجميع المعلمين والمعلمات وقادة المدارس، بشأن العمليات التي تجرى في نظام نور.

وأوضحت الوزارة أن جميع العمليات التي تتم في حسابات المعلمين وقادة المدارس في نظام نور تقع تحت مسؤوليتهم. وأكدت أن عليهم الحفاظ على سرية كلمات المرور الخاصة بهم.