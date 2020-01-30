بالصور.. أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال واللاعبين

استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل، وأعضاء مجلس الإدارة وكافة لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم والأجهزة الفنية والإدارية والطبية؛ بمناسبة تحقيق “الهلال” بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م.

ورحّب أمير منطقة الرياض بالجميع وهنأهم على تحقيق البطولة الآسيوية، وحثهم على مواصلة العمل بجد واجتهاد مع بقية الأندية الرياضية، التي تجد الاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة، متمنياً لجميع الأندية دوام التوفيق والنجاح في المنافسات الإقليمية والدولية. وثمّن “ابن نافل” اهتمام أمير الرياض ومتابعته للأندية الرياضية في المنطقة، وقال: أقدم خالص الشكر والتقدير لسموه على استقباله واهتمامه بأندية المنطقة كافة، والذي يأتي في إطار الرعاية الشاملة التي تحظى بها أندية المملكة من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. وأضاف: هذا الاهتمام يدفعهم نحو بذل المزيد من الجهد، لتحقيق المزيد من الإنجازات على الأصعدة كافة.