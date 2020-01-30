بالصور.. أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية بـ554 مليون ريال في البكيرية

دشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عددًا من المشاريع التنموية بمحافظة البكيرية بقيمة تزيد عن 554 مليون ريال.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية أمس، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، والمدير العام لفرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الشمري، ومستشار أمير القصيم إبراهيم الماج، ومدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس أحمد المرشد، والمدير العام لتعليم المنطقة محمد الفريح، ومحافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة، والأمين العام للجنة أهالي المنطقة الدكتور علي العقلاء، ورؤساء المراكز التابعة ومسؤولي وأهالي المحافظة.

وبدأت الزيارة بوضع حجر الأساس لمشروع سوق تمور البكيرية، مع شرح مفصل من قبل رئيس بلدية البكيرية يوسف بن عبدالله الخليفة عن تفاصيل المشروع المنفذ بتكلفة إجمالية تزيد عن 32 مليون ريال، الذي يضم عددًا من الخدمات المشتملة على 40 مخزنًا و129 معرضًا وستة معامل صحية ومختبرات.

بعد ذلك توجه إلى مركز الشيحية التابع لمحافظة البكيرية، ودشن مبنى مكتب خدمات بلدية المركز المقام بتكلفة إجمالية تزيد عن 8 ملايين ريال، مطلعًا على تفاصيل المبنى والتقى بمنسوبي البلدية، واطلع على الخدمات المقدمة لأهالي المركز، بعد ذلك توجه لافتتاح طريق محمد العلي السويلم بمحافظة البكيرية والمنفذ بدعم من قبل أبناء محمد العلي السويلم ـ رحمه الله ـ بتكلفة تزيد عن 14 مليون ريال بطول 30 كلم، تلا ذلك زار مهرجان ربيع البكيرية مطلعًا على فعالياته التي تزيد عن 200 فعالية متنوعة يقدمها شباب وفتيات المحافظة، وكرَّم خلال زيارته داعمي المهرجان وشركاء النجاح وفريق العمل.

عقب ذلك، توجه للقاء مركز أهالي البكيرية، وشهد الحفلَ المقام بهذه المناسبة، الذي ابتدئ بآيات من الذكر الحكيم، تلاها قصيدة شعرية وطنية للشاعر سلطان المحاسني، بعد ذلك أكد أمين لجنة أهالي المنطقة الدكتور علي العقلاء، أن ما يقدمه أمير منطقة القصيم من عمل متواصل لتنمية روح التكاتف بين أهالي المنطقة؛ ساهم في تعزيز دورهم الفعال في التنمية والبناء والتطوير والعمل الاجتماعي والخيري وخدمة المواطنين، وعكس روح الأسرة الواحدة التي تحث عليها القيادة -أيدها الله- في جمع الكلمة ووحدة الصف وتطبيق أعلى المعايير في خدمة الوطن والمواطن وفي شتى المجالات.

بعد ذلك توجه أمير القصيم إلى مبنى محافظة البكيرية؛ حيث سلم 71 أسرة وحداتهم السكنية التي تأتي ضمن مشروع الإسكان التنموي بالمنطقة التابع لوزارة الإسكان، وتسلم بهذه المناسبة بطاقة «متطوع رقم واحد» بالمنطقة، بعد ذلك عقد اجتماعًا مع محافظ البكيرية ورؤساء المراكز التابعة لها، حاثًّا إياهم على أهمية بذل الجهود في خدمة المواطنين والمواطنات وإبراء الذمة وتأدية الأمانة في كافة الأعمال المنوطة بهم.

إثر ذلك شهد أمير منطقة القصيم حفل أهالي محافظة البكيرية، الذي دشن من خلاله عددًا من المشاريع التنموية اشتملت على مشاريع الجمعية الخيرية للزواج بتكلفة 5.4 مليون ريال، ومشاريع لقطاع البلديات بقيمة 5.135 مليون ريال، ومبنى المجلس البلدي بالمحافظة بقيمة 8.1 مليون ريال، وعدد من المشاريع التعليمية بقيمة 73 مليون ريال ومشاريع قطاع المياه بقيمة 122 مليون ريال، ومشاريع قطاع الكهرباء بقيمة 8.7 مليون ريال، ومبنى هيئة الأمر بالمعروف بقيمة 6.3 مليون ريال، ومشروع وقف بر الوالدين التابع لجمعية تحفيظ القرآن بقيمة 7.1 مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل فندق رمادا البكيرية بتكلفة 15 مليون ريال، ومشروع تطوير شبكة الاتصال والإنترنت لشركة stc بقيمة 9 ملايين ريال، وشهد سموه توقيع سبع اتفاقيات شراكة لتعزيز وتنمية العمل بين القطاعات الحكومية والأهلية.

وأشار أمير منطقة القصيم إلى أن هذا اليوم هو أحد أيام الوطن من خلال زيارة محافظة البكيرية والمراكز التابعة لها وتدشين مشاريع تنموية لعدة قطاعات حكومية بما يتجاوز 554 مليون ريال، مؤكدًا أن كافة تلك المشاريع تعكس ما تقدمه الدولة من بذل وعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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وفي ختام الزيارة كرم الداعمين وشركاء النجاح وفريق العمل، وتسلم درعًا تذكارية بهذه المناسبة.

وفي سياق متصل، دشن أمير منطقة القصيم، مركز الفويلق التابع لمحافظة البكيرية، ودشن عددًا من المشاريع التنموية بالمركز، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، والمدير العام لفرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الحميدي الشمري، ومستشار أمير القصيم إبراهيم الماجد، والمدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشيخ وجب العتيبي، والمدير العام لتعليم المنطقة محمد الفريح، ومحافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة، ورئيس مركز الفويلق راكان بن سعود البشري، ومسؤولي وأهالي المركز.

وابتدأت الزيارة بتفقد مشروع تقاطع طريق الفويلق مع الضلفعة، مع شرح مفصل من قبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الشمري عن خطوات تنفيذ المشروع المقام بتكلفة إجمالية تزيد عن ثلاثة ملايين ريال بطول إجمالي قدره 16 كم، بعد ذلك دشن مبنى بلدية مركز الفويلق مستمعًا لشرح مفصل من قبل رئيس البلدية المهندس عبدالله الحزيمي عن مشروع المبنى المنفذ بقيمة إجمالية تزيد عن 11 مليون ريال، بالإضافة إلى اطلاعه على عدد من المشاريع التي تنفذها البلدية المشتملة على مشروع السفلتة بقيمة 5.13 مليون ريال، ومشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز بقيمة 5.7 مليون ريال، ومشروع إقامة المنتزه العام بالمركز بقيمة إجمالية 6.8 مليون ريال.

وأكد أمير منطقة القصيم اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وكل من ولي شأنًا من شؤون هذه البلاد، بتعزيز وتنمية كافة المشاريع المرتبطة بخدمة المواطنين والمواطنات وبكافة القطاعات، مشيرًا إلى تواصل دعم القيادة -أيدها الله- في بذل كل غال ونفيس، وإيجاد أفضل السبل لتعزيز الخدمات.

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