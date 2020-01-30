«المرور السعودي» يوضح عقوبة الرجوع إلى الخلف مسافة تزيد على 20 مترًا

حذر «المرور السعودي»، اليوم الأربعاء، قائدي المركبات من الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد على 20 مترًا.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال المرور السعودي: «إذا لم تتمكن من الخروج من الطريق العام بالشكل الآمن والنظامي، فقم بالقيادة إلى المخرج التالي ولا تربك حركة المرور، لافتًا إلى أن الرجوع للخلف في الطريق العام لمسافة تزيد على 20 مترًا يُعد مخالفة مرورية، تتراوح قيمتها بين 150 و300 ريال.

وفي وقت سابق حدد المرور السعودي، كيفية دفع ثمن المركبة في خدمة مبايعة المركبات من خلال منصة (أبشر). ونشر فيديو جرافًا أوضح من خلاله أن هناك 4 خطوات لآليّة السداد، وهي:

أولًا: دفع الرسوم الحكومية الخاصة بالخدمة من قبل المشترى عن طريق خدمة (سداد).

ثانيًّا: التأمين على المركبة من قبل المشتري لإتمام عملية الشراء.

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ثالثًا: تحصيل ثمن المركبة من قبل المشتري للحساب البنكي الوسيط الخاص بالخدمة، في البنك السعودي البريطاني (ساب).

رابعًا: بعد إتمام عملية المبايعة، يتم تحويل ثمن المركبة من قبل الحساب الوسيط الخاص بالخدمة لحساب البائع الشخصي.

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