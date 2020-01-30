بينها صوت الموسيقى والملابس غير اللائقة.. ضبط 593 مخالفة للذوق العام بالجوف

أعلن الأمن العام، اليوم الأربعاء، ضبط 593 مخالفًا للذوق العام في منطقة الجوف، موضحًا أنه من بين تلك المخالفات رفع صوت الموسيقى، وارتداء ملابس غير للائقة.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الأمن العام، إنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، والمعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (444)، فقد جرى خلال الفترة من 8/3/1441، وحتى 25/5/1441هـ، ضبط 593 مخالفة للذوق العام.

وأوضح بيان للأمن العام، أن تلك المخالفات شملت (رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، والكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو أسوار الأماكن العامة، إلى جانب ارتداء ملابس غير لائقة، وإِشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة)، مؤكدًا أنه تمت إحالة المخالفين للجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم.

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