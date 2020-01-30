تنبيه مهم من «التعليم» بشأن كلمة مرور برنامج «نور»

شددت وزارة التعليم على المعلمين والمعلمات بضرورة الحرص على سرية كلمة المرور في برنامج «نور».

وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، أن كل ما يتم في حساب المعلم أو المعلمة أو قادة المدارس من عمليات في نظام «نور» يقع على مسؤوليتهم.

وأضافت: «تقع عليهم تبعات عدم محافظتهم على سرية كلمة المرور الخاصة بهم».

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