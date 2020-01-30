بالصور.. بلدية جنوب مكة ترفع 23 سيارة خَرِبة بمخططات ولي العهد

رفعت بلدية جنوب مكة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة 23 سيارة خربة وهياكل تالفة موزعة على نطاق مخططات ولي العهد جنوب مكة المكرمة، لإزالة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح مدير الخدمات بالبلدية هتان الحكمي أن الفرق الميدانية بالبلدية تقوم بحصر السيارات الخربة ووضع الملصقات التحذيرية، ومن ثم تتم إزالتها بعد انتهاء المدة المحددة، بإشراف ومتابعة رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح.

وأشار إلى أن البلدية حريصة على المحافظة الدائمة للمنظر العام لكافة الأحياء والشوارع والتصدي لكل أشكال التشويه والتلوث البصري والبيئي من خلال إزالة جميع السيارات التالفة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ فورًا عن أي حالة أو ملاحظات متعلقة بمثل هذه المخالفة من خلال الاتصال على نظام «بلدي» ٩٤٠ أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بأمانة العاصمة المقدسة.

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