وفد من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية يزور «ديوان المحاكمات العسكرية»

زار وفدٌ من طلاب كلية الملك عبدالعزيز الحربية، اليوم الأربعاء، ديوان المحاكمات العسكرية بوزارة الدفاع، وكان في استقباله رئيس الديوان اللواء الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ.

واستمع الوفد إلى إيجاز شامل بمهام وواجبات الديوان، بما في ذلك مرحلة إجراءات مباشرة الدعوى العسكرية وقيدها ووصفها، وبيان اختصاصات الديوان وتقسيماته، وأنواع هيئاته وعقوباته، والقواعد الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في نظام العقوبات العسكري، وكذلك الضمانات المكفولة للعسكريين المتحاكمين أمامه، وطرق إنفاذ أحكامه.

وقد حضر وفد كلية الملك عبدالعزيز الحربية جانبًا من جلسات المحاكمات العسكرية العلنية والمنعقدة لذلك اليوم؛ بهدف التعرف على آلية المحاكمات في القضاء العسكري السعودي وإجراءاته وكيفية صدور أحكامه، والضمانات المقدمة للمتهمين أمامه.

وقال اللواء الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ: إن الديوان بكيانه الحالي يُعد مرفقًا قضائيًا عسكريًا يسير في عقد اجتماعاته على مقتضى الهيئات والمجالس العسكرية، وفي محاكمته على أصول المحاكمات الجزائية المنصوص عليها في نظام العقوبات العسكري، وله مرجعية قضائية تاريخية تعود إلى قيامه وتأسيسه منذ عام 1359هـ، خلال حقبة زمنية قلما يوجد فيها مثل هذا النظام الجزائي الإجرائي.

وأكد آل الشيخ، أن الديوان «كان له من العناية والاهتمام الظاهر من الملك عبدالعزيز- رحمه الله- وذلك من خلال إصداره لنظام العقوبات العسكري للجيش العربي السعودي عام 1366هـ، الذي يُعد أول نظام جزائي متكامل في حينه؛ لما اشتملت عليه نصوصه من الإجراءات القضائية والعقوبات العسكرية».

وتابع آل الشيخ: إن ديوان المحاكمات العسكري يسعى من خلال ما يمرّ به في هذه المرحلة التطويرية لوزارة الدفاع، التي يقود زمامها بحكمة مشهودة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ للوصول إلى مصاف ومراقي الدول المتقدمة التي من ضمنها مبادرة تطوير ديوان المحاكمات العسكري النوعية؛ لجعله مرفقًا قضائيًا عسكريًا متميزًا من جهة كفاءته، وبما في ذلك العمل على حسن اختيار أعضاء هيئات المحاكمة والمستشارين العاملين في الديوان بعناية فائقة، وبأعلى قدر من المهنية والاحترافية والجدارة والتدريب، وما يصحب ذلك من التحفيز الملازم لهم، وفقًا للرؤية الاستراتيجية المعدة للديوان لتحقيق العناية المثلى بالقضاء العسكري.

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وتضمن برنامج الزيارة شرحًا عن طبيعة عمل واختصاصات القضاء العسكري، قدمه العميد الدكتور فهد بن مبارك العرفج بيّن خلاله أهمية إطلاع الطلاب على مهام الديوان العدلية، وتوعيتهم بأن نظام العقوبات العسكري يحمل بين طياته إجراءات وعقوبات بحق من يتجاوزون الأنظمة والتعليمات من العسكريين.

يُذكر أن ديوان المحاكمات العسكرية يُعد أعلى جهة قضائية عسكرية في المملكة العربية السعودية.

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