إغلاق 50% من مصانع الأسمنت في الرياض خلال 10 سنوات

أغلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 50% من شركات الأسمنت العاملة في منطقة الرياض خلال 10 سنوات لأسباب بيئية، في الوقت الذي أظهر فيه البحث الميداني أن جميع الشركات العاملة بالأسمنت مرخصة بيئيا وقدمت دراسات حول الآثار البيئية ضمن دراسات الجدوى الخاصة بها.

وكشفت دراسة المشاكل البيئة وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المقدمة من قبل غرفة الرياض التجارية لمنتدى الرياض الاقتصادي، أن مديري المنشآت العاملة بالمملكة لديهم وعي بيئي قوي، حيث تفاوتت نسبة قياس الوعي لديهم بين 2.63 في منطقة الرياض و2.70 في منطقة مكة المكرمة و2.77 في المنطقة الشرقية، ما يعني أنهم يقعون ضمن المستوى الثالث بالمقياس والذي يقع بين 2.35 - 3 ويعني مستوى وعي قوي.

شركات الأسمنت

بحثت الدراسة عينات ميدانية لشركات الأسمنت في المنطقة الشرقية والرياض ومكة المكرمة، قاست من خلالها مستوى المخالفات البيئية التي تقوم بها الشركات والإجراءات الرسمية التي تمت لمواجهة تلك المخلفات، وأظهرت الدراسة أن جميع الشركات العاملة مرخصة بيئيا، كما أنها قامت بإجراء دراسة الآثار البيئية ضمـن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية قبل تنفيذ المشروع.

كما أن دارة شـركات الأسمنت للعينـة البحثيـة لديهـا خطة للتخفيـف من حدة الآثار البيئية، كما استعانت تلك الشـركات بخبراء ومستشارين في مجال حماية البيئة، وتقوم جميع مفردات العينة البحثية لشركات الأسمنت بمعالجة الغازات والأتربة المتصاعدة بعدة طرق أهمها المعالجة بمرسـبات ومنقيات الهـواء والفلاتر، ورش المياه المعاد تكريرها على الأكوام الترابية، وتركيب أجهزة لقياس الغبار على المداخن، بالإضافة إلى المعالجة الكيميائية داخل الأفران.

ويتراوح عدد الحالات المصابة في شركات الأسمنت بأمراض سببها التلوث البيئي خلال العام الماضي بيـن 8 عمال لكل شـركة في الرياض، وكحد أعلى بلغ 15 عاملا لكل شركة في الشرقية.

المستشفيات والمستوصفات

قامت الصحة بإغلاق 2.35% من المستشفيات بالشرقية، و10% في الرياض، و 5.6% في مكة المكرمة لمدة 30 يوميا، في حين تراوحت التكلفة السنوية للتخلص من النفايات لكل منشأة بين حد أدنى بلغ 58.21 ألفا في منطقة الرياض، و78 ألفا في منطقة مكة المكرمة، كما أظهرت أن حوالي 52.3% من العينة البحثية من المستشفيات بالمنطقة الشرقية يتخلصون من النفايات بطريقة جزئية، في حين بلغت نسبة الذين يتخلصون منها بشكل كلي 47.7%، وفي الرياض حوالي 98% يتخلصون من النفايات بطريقة كلية، وفي مكة حوالي 16.7% يتخلصون من النفايات بشكل جزئي و83.3% يتخلصون منها بطريقة كلية.

مشاريع الدواجن

أبانت الدراسة أن التكلفة السنوية للتخلص من المخلفات التي تخلفها مشاريع الدواجن لكل منشأة تراوحت بين حد أدنى بلغ 30.31 ألف ريال في مكة المكرمة، وحد أعلى بلغ 64.20 ألف ريال في الرياض، في حين بلغت قيمة الأجور المدفوعة خلال فترة العلاج لكل عامل بين حد أدنى 1865 ريالا في الشرقية وحد أعلى بلغ 3180 في الرياض، وتمثلت عناصر التلوث البيئي في فضلات الدواجن، والكتاكيت النافقة، وبقايا المواد الكيماوية ذات التأثير السام، ومياه الشرب الملوثة بالفضلات، والنفايات الناتجة عن المجازر الآلية، والريش والدم والأحشاء وبقايا العظام، والغبار والأتربة الناتجة عن مصانع الأعلاف، ورائحة الأمونيا الناتجة عن سوء التهوية.

المنتجات النفطية المكررة

كشفت الدراسة أن معظم العينة البحثية لشركات المنتجات النفطية المكررة مرخصة بيئيا، عدا نسبة ضئيلة غير مرخصة بلغـت 6.7 في المنطقة الشرقية، و8.7% في الرياض، كما أن معظم شركات المنتجات النفطية المكررة قامت بإجراء دراسة الآثار البيئية ضمن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع قبل تنفيذه، عـدا نســـبة بلغـت 20% في المنطقة الشرقية، و13% في منطقة الرياض.

في حين بلغت نسبة الشركات التي تم توقيع غرامات عليها بسبب عدم التزامها بالقوانين والأنظمة البيئية حوالي 21.7%، وقامت الأجهزة الحكومية بإغلاق حوالي 30.4% من مفردات العينة البحثية، وتراوحت تكلفة التخلص من النفايات السنوية بين حد أدنى 75 ألفا في الرياض، وحد أعلى بلغ 232 ألف ريال في الشرقية، كما بلغت جملة الأجور المدفوعة خلال فترة العلاج للعاملين بين حد أدنى 8 آلاف ريال في منطقة الرياض، و12.23 ألفا في مكة المكرمة.

في حين أظهرت الدراسة أن شركات المنتجات النفطية المكررة العاملة في المناطق المشمولة بالدراسة تتخذ عدة إجراءات لحماية البيئة من التلوث تمثلت في حرق موقع بقعة الزيت، ورش مواد ماصة على البقع، والتخلص من المخلفات وإعادة تدويرها.

الوعي البيئي لدى مديري المنشآت على مقياس ليكرت:

الشرقية 2.77

الرياض 2.63

مكة المكرمة 2.70

المنشآت الطبية المخالفة بمخالفات مؤذية للبيئة التي أغلقتها وزارة الصحة:

الشرقية 2.35%

الرياض 10%

مكة المكرمة 5.6%

طرق التخلص من النفايات الطبية من قبل المستشفيات حسب المنطقة:

المنطقة الشرقية

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جزئي= 52.3%

كلي= 47.7%

طرق معالجة الآثار البيئية لشركات الأسمنت:

المعالجة بمرسبات ومنقيات الهواء والفلاتر

رش المياه المعاد تكريرها على الأكوام الترابية

تركيب أجهزة لقياس الغبار على المداخن

المعالجة الكيميائية داخل الأفران

إجراءات الهيئة العامة للأرصاد مع مخالفات شركات الدواجن:

الغرامات

الشرقية= 12.7%

الرياض= 19.7%

مكة المكرمة= 40.7%

نسبة الانخفاض في إنتاج الدواجن

الشرقية= بين 10-20%

الرياض= بين 20-30%

مكة المكرمة= بين 15-30%

نسبة غير المرخص بيئيا لشركات المنتجات النفطية المكررة

الشرقية= 6.7%

الرياض= 8.7%

إجراءات الشركات النفطية لحماية البيئة من التلوث:

حرق موقع بقعة الزيت

رش مواد ماصة على البقع

التخلص من المخلفات وإعادة تدويرها