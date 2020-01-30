العتيبي: دور كبير للإعلام في إبراز المناشط التعليمية

أشاد المدير العام لإدارة التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي عبدالرحمن العتيبي، بالجهود الإعلامية الذي تقوم بها إدارة الإعلام والاتصال بتعليم منطقة نجران، والمنسقين الإعلاميين في مكاتب التعليم ومدارس المنطقة التابعة للإدارة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عُقد في صالة الاجتماعات بالإدارة، أمس، وبالتواصل الصوتي مع المنسقات الإعلاميات في القسم النسائي.

وأوضح العتيبي، أن الإعلام له دور كبير في إبراز المناشط التعليمية، والمهرجانات والملتقيات التي تتم في مدارس المنطقة، لإظهار محتواها إعلاميًا، وإيصال المعلومة إلى المسؤول والمتابع بكل وضوح.

وشدد العتيبي -في نهاية الاجتماع- على ضرورة انتقاء الأخبار وطرح ما يستحق النشر، خلال نوعية الخبر والدقة الإملائية، متطلعا إلى مزيد من التفوق والنجاح والابتكار، بالاستفادة من البرامج الحديثة.

من جهته، بيّن مدير إدارة الإعلام والاتصال جابر مدخلي، أن هناك خطة عمل مستقبلية للعمل الإعلامي، ستشهد نقلة نوعية في التغطيات الإعلامية، ورسم خارطة طريق تسهم في العمل الإعلامي المميز.