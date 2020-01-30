أمير الشرقية يدشن 3 مشروعات للطرق

دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، بحضور وزير النقل المهندس صالح ناصر الجاسر، وعدد من قيادات وزارة النقل، 3 مشروعات للطرق بالمنطقة، شملت «أبو حدرية، -حفر الباطن –رفحاء» السريع بالاتجاهين، وطريق الرقعي، وطريق الدمام الرياض السريع بالاتجاهين في مواقع متفرقة، بإجمالي أطوال تجاوز 800 كلم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 691 مليون ريال.

ربط الأحياء

دشن أمير المنطقة الشرقية مشروع استكمال تحسين الطرق، مع التقاطع والإنارة على طريق الدمام الخبر الساحلي عند تقاطعه مع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز، بتكلفة إجمالية بلغت 81 مليون ريال، إضافة إلى تدشينه الأعمال المتبقية بمشروع الطرق الرئيسية والثانوية بالمنطقة، خلال تنفيذ الأعمال المتبقية لتقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الظهران الجبيل، والذي سيسهم في ربط أحياء الدمام شمالا وجنوبا ببعضها، مما سيرفع من مستوى السلامة وانسيابية الحركة على الطريق، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 13,5 مليون ريال، نفذتها عدد من الشركات الوطنية.

توسعة مطار

رعى أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة، بحضور محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد، ووزير النقل المهندس صالح ناصر الجاسر، وعدد من قيادات منظومة النقل، توقيع عقد مشروع توسعة مطار حفر الباطن بالقيصومة، والذي وقّعه رئيس هيئة الطيران المدني المهندس عبدالهادي أحمد المنصوري، مع إحدى الشركات الوطنية.

ويتضمن المشروع تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف مسافر سنويا، وبمساحة إجمالي 6050 مترا مربعا، وتصميم ساحة لوقوف الطائرات تابعه للصالة الجديدة، وتصميم منطقة الخدمات والمباني المساندة، إضافة إلى تحديث المخطط العام للمشروع.