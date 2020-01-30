تشييع الشهيد الشهري

شيعت جموع المصلين أمس بجامع سارة العجمي بمحافظة بارق جثمان شهيد الواجب الجندي حسن بن ظافر علي الشهري من قبيلة آل محجوبة بمركز ثلوث المنظر، الذي استشهد أثناء أداء واجبه مدافعا عن دينه ووطنه.
وتقدم المصلين على الشهيد وكيل محافظة بارق إبراهيم عامر آل منشط، ومنسوبو الجهات الأمنية، ورؤساء الإدارات الحكومية، وعدد من أهالي المحافظة.
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