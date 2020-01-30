إصابة طالبتين في حريق كافتيريا بجامعة نجران

أصيبت طالبتان بحالتي اختناق عقب اندلاع حريق في كافتيريا كلية المجتمع للبنات بجامعة نجران، أمس، وباشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر الحادثة في زمن قياسي للسيطرة على الحريق، ومنعت امتداده إلى باقي مرافق الكلية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة سعود آل دويس لـ«دوت الخليج»، أن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغا من عميدة كلية المجتمع بجامعة نجران بوجود حالتي اختناق لطالبتين عند الساعة الـ10:45صباحا، وتم توجيه فرقة عناية متقدمة وفرقة عادية من مركز إسعاف العريسة، حيث تمت مباشرة الحالة عند الساعة الـ10: 49، وتم التعامل معها بشكل قياسي، ووصفت الحالتان بالبسيطتين، حيث كان وضع الحالة الأولى مطمئنا ورفضت النقل، والأخرى نقلت عن طريق فرقة العناية المتقدمة إلى مستشفى الملك خالد بنجران.

وكانت «دوت الخليج» نشرت في عددها الصادر أول من أمس شكوى طالبات جامعة نجران من سوء الوجبات المقدمة، وارتفاع الأسعار في كافتيريا الكليات الجامعية بعد تداول المقطع المسيء إلى طالبات الجامعة أثناء قيام بعضهن بشراء الوجبات الساخنة من أحد الكوفيهات الخارجية القريبة من الجامعة.