المدني يخلي مسؤوليته عن الآبار المكشوفة

أكد المدير العام للدفاع المدني بمنطقة عسير العميد علي بن عبدالله السعوي، لـ«دوت الخليج»، أن الآبار المكشوفة تقع تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن تنظيمها، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة من عدة جهات والدفاع المدني عضو فيها لمتابعة تلك الآبار وخطرها، ونحن نستقبل البلاغات وتحال إلى الجهات ذات العلاقة، والدفاع المدني له دور كبير في عمليات مباشرة الحوادث التي تتعلق بها. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المدير العام للدفاع المدني بمنطقة عسير، أمس، مع عدد من وسائل الإعلام بالمنطقة.

ارتباط كامل

حول الطيران الجوي ومباشرة الحوادث، قال السعوي إن الطيران موجود، وكان سابقا يسمى طيران الدفاع المدني، ونقل تحت مظلة وزارة الداخلية باسم طيران الأمن لتكون الخدمة شمولية، ويقوم بدوره في الأعمال الأساسية للدفاع المدني، وهناك ارتباط كامل مع قواعد الأمن للحوادث المختلفة، مثل إخلاء المصابين أو تقديم أعمال الإنقاذ أو الإغاثة وغيرها من الحوادث.

تكامل الجهات

عن قلة الغواصين بعسير خصوصا في المحافظات والمراكز البعيدة، قال المدير العام للدفاع المدني بمنطقة عسير: ليس هناك نقص، وأغلب محافظات المنطقة مغطاة بقارب مائي وبرجال الدفاع المدني المختصين بالغوص.

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وأضاف هناك تكامل وتنسيق مع الجهات الأخرى في التوعية ومخاطرها ومباشرة الحوادث، والكل يعمل فريقا واحدا، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تدريب لبعض أفراد أمن الطرق على الطرق السريعة في مجال أعمال الدفاع المدني لمباشرة الحوادث، وأن دوريات السلامة للدفاع المدني منتشرة في كل أرجاء المنطقة ومحافظاتها للتوعية بالسلامة وعدم المجازفة بالعبور في الأودية، خصوصا وقت الأمطار والسيول.

مسببات الحرائق

حذر السعوي من مسببات الحرائق خصوصا في فترة الشتاء وما يصاحب ذلك من مخاطر للتدفئة والفحم والحطب وغيرها، والتي تعتبرا هاجسا، مطالبا الجميع بالتوعية وبثها لتصل للمجتمع من أجل سلامة الأرواح والممتلكات، ليكون هناك مجتمع واعٍ، وأن تكون المنطقة نموذجا في ذلك.

وفي ختام اللقاء بين أنه على استعداد في أي وقت للرد على استفسارات وسائل الإعلام أو من خلال المتحدث الرسمي، مطالبا الجميع بأخذ المعلومات من مصدرها، والتثبت عند نقل المعلومة.