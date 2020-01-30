طرح مشروع بنقلة جدة للاستثمار

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي لـ«دوت الخليج»، أنهم بصدد طرح سوق السمك المركزي بجدة للاستثمار، لافتا إلى أنه سيقام المشروع الجديد في نفس موقعه الحالي.
ومن المنتظر أن يصبح السوق المركزي للأسماك بمساحته البالغة 64 ألف مربع، منطقة سياحية على الواجهة البحرية، يتوافر به أكبر المطاعم والمحلات التجارية المطلة على نوافير تفاعلية، ومكاتب إدارية، ومواقع بيع سمك بالتجزئة والجملة، ومصنع للثلج، ومواقف مركبات، ومرسى للقوارب، إضافة إلى مركز لخفر السواحل ليكون مشروعا متكاملا في المنطقة يخدمها اقتصاديا وسياحيا.
وجاء تصميم المجمع على شكل موجة بحرية روعي في تفاصيلها الطراز المعماري الحجازي، وطابع البناء يأتي صديقا للبيئة من أجل ضمان دخول الهواء من خلال فتحات التهوية، وسحب الروائح من المكان، إضافة إلى نظام لإعادة تدوير المياه، كما سيتضمن المشروع مركزا لحرس الحدود مع مرسى لقوارب الصيد، ومعدات خاصة لتبريد الأسماك ونقلها من موقع لآخر آليا.
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