القطاع غير الربحي يهمش وظائف النساء

خلصت دراسة حديثة عن القطاع غير الربحي في المملكة إلى وجود 7 أنظمة و5 ممكنات لتعزيز دور القطاع في الناتج المحلي، فيما كشفت عن جملةِ تحديات تواجه القطاع تتمثل في تأخر إصدار بعض الأنظمة، ووجود معوقات في سرعة تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والصورة السلبية لدى بعض صناع القرار عن القطاع غير الربحي وربطه بالأنشطة المتطرفة.

توثيق أنشطة

بحسب دراسة بعنوان «دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة» أعدتها غرفة الرياض، وتحديداً في مجال الحوكمة والشفافية، فإن 90% من المؤسسات المانحة تصدر تقارير لتوثيق أنشطتها سنوياً وأغلبها تقدم لمجلس الأمناء والإدارة، و27% من المؤسسات المانحة فقط تنشر تقاريرها السنوية.

رؤية 2030

لفتت الدراسة إلى وجود ضعف في الرقابة على أداء الجمعيات الأهلية، وضعف في الحوكمة والشفافية لدى الجمعيات في القطاع، وعدم اكتمال وفعالية منهجية الحكومة والشفافية في جمعيات القطاع غير الربحي، مشددةً على أن رؤية المملكة 2030 تستهدف رفع نسبة الجمعيات الملتزمة بنظام الحوكمة والشفافية إلى 100 % عام 2020.

الموارد البشرية

أفصحت الدراسة أن عدد العاملين في القطاع غير الربحي بلغ 19 ألف عامل، وعدد المتطوعين 77 ألف متطوع، وهناك قلة في الوظائف النسائية في القطاع، ومن التحديات عدم توفر قوى عاملة مؤهلة تدير القطاع، وضعف الأمان الوظيفي، وقلة مشاركة أفراد المجتمع في العمل التطوعي، فيما أن هناك ممكنات إيجابية منها تشجيع العمل التطوعي، وزيادة الفرص التطوعية، وبناء قدرات العاملين في القطاع، وتحقيق الأمان الوظيفي.

عدد العاملين

أشارت الدراسة إلى وجود أهداف لرفع عدد العاملين في القطاع من 19 ألفا إلى 50 ألفا في عام 2020، والوصول إلى 300 ألف متطوع في عام 2020، وإلى مليون متطوع في عام 2030، ورفع القيمة الاقتصادية للتطوع من 22 مليون ريال إلى 450 مليون ريال.

تبرع الأفراد

أوضحت الدراسة أن متوسط تبرع الأفراد في المملكة بلغ 14,489 ريالا في السنة، فيما أن القطاع يواجه ضعف المعلومات والإحصاءات عن واقع الأوقاف وبعض منظمات القطاع، كما يواجه قيودا على جمع التبرعات، فيما أن من المأمول رفع نسبة الإنفاق التنموي من إنفاق منظمات القطاع في عام 2015 من 21 % إلى 51 % بحلول عام 2020.

هيكل القطاع غير الربحي «2589 منظمة»

الجمعيات الأهلية

949

تحفيظ القرآن الكريم

591

لجان التنمية الاجتماعية

521

الجمعيات التعاونية

235

المؤسسات الأهلية

176

الغرف التجارية

28

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المؤسسات الصادرة بأمر ملكي

16

الجمعيات العلمية

25

أندية أدبية

16

الصناديق العائلية

11

الهيئات المهنية

9

الجامعات والكليات غير الربحية

8

المستشفيات غير الربحية

5

أخرى

8

نسبة المشاريع الخيرية التي لها أثر اجتماعي

الوضع الحالي: 7 %

عام 2020: 33 %

رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي

الوضع الحالي: 0.03 %

عام 2020: 0.6 %

عام 2030: 5 %