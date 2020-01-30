السعودية اليوم / أمانة جدة تقوم بجولات تفتيشية على المسالخ والمطابخ العشوائية والمخالفة



جدة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

صادرت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام عددا من المواشي غير صالحة للاستهلاك الأدمي، ضبطت خلال الجولات الميدانية لفرق المتابعة بالتنسيق المباشر مع البلديات الفرعية.

وأوضحت مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام عهود الشمراني أن الجولات المشتركة لفرق الأمانة مع الأجهزة الأمنية أسفرت عن مصادرة 57 رأس ماشية من بينها ٤٤ رأسا من الأغنام، ومخالفة 48 مطبخاً عشوائياً وملحمة ومسالخ عشوائية خلال الحملة .

وأشارت إلى أن الفرق الميدانية لأمانة جدة داهمت العديد من المواقع، حيث ضبطت عمالة مخالفة تقوم بذبح وسلخ المواشي وتجهيزها للتسليم، وجرى مصادرة المضبوطات وتطبيق الإجراءات وفق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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23:27ت م

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