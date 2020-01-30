السعودية اليوم / تعليم القصيم ينشر التوعية الحقوقية بين منسوبيه



بريدة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

شهد المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح، عبر الربط المرئي بمبنى الإدارات النسائية اليوم، اللقاء التعريفي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالقصيم، لنشر "التوعية الحقوقية"، بحضور المشرف العام على الجمعية الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشريدة، ومدير فرع الجمعية بالقصيم الدكتور إبراهيم الضبيب، ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية عبدالرحمن الصمعاني، وقيادات الإدارة بالقطاعين والذي نظمته إدارة المتابعة بقاعة محمد الخضير بمقر الإدارة العامة ببريدة .

حيث اطلع المشرف العام على الجمعية الحضور على أهداف الجمعية وأدوارها واختصاصاتها، وما تقدمه من خدمات للمجتمع في مجالات حقوق الإنسان وأنظمتها المحلية والدولية.

وأكد مدير المتابعة في تعليم القصيم يوسف الضويان أهمية التعاون القائم مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالقصيم، لنشر وتوعية منوسبي التعليم بالحقوق والواجبات في احترام الأنظمة والتشريعات بما يحقق الغاية في المساهمة في خدمة الوطن.

وفي ختام اللقاء وقع المدير العام محمد الفريح عقد شراكة مجتمعية بين الإدارة العامة للتعليم، وفرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالقصيم، لنشر الثقافة الحقوقية من خلال البرامج المقدمة لمنسوبي التعليم، والتي تضمنت ندوات طلابية وتدريب لمنسوبي التعليم في التوعية الحقوقية وتنفيذ الورش العمل المتخصصة .

// انتهى //

23:17ت م

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