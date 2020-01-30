السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي الرئيس البرازيلي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده



الرياض 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، ونزوح الآلاف من مناطقهم، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة ".

// انتهى //

23:07ت م

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الرياض 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده ، وما نتج عنها من وفيات.وقال سمو ولي العهد: " بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، ونزوح الآلاف من مناطقهم، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة ".// انتهى //23:07ت م0354

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