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بمشاركة البلديات الفرعية التحفظ على 57 رأس ماشية وغلق مسلخ عشوائى وملحمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_جدة

ضمن الجهود المترامية فى متابعة المخالفات البلدية وفرض السيطرة على المسالخ العشوائية قامت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وبالتنسيق المباشر مع البلديات الفرعية بالتحفظ على 57 رأس ماشيه تم ضبطها من خلال الجولات الميدانية لفرق المتابعة.

وأوضحت مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام أ. عهود الشمراني أن الفرق التابعة قامت بجولات مشتركة مع الأجهزة الأمنية وذلك بالتنسيق مع بلديات ( البلد) (الشرفية) (خزام) (الجامعة) حيث أسفرت الحملات عن مصادرة 57 رأس ماشية من بينها ٤٤ رأس اغنام وماعز وأشارت أ. عهود الشمراني إلى أنه أثناء مداهمة المواقع جرى ضبط عمالة مخالفة تقوم بذبح وسلخ المواشي وتجهيزها للتسليم، حيث جرى مصادرة المضبوطات وتطبيق الإجراءات وفق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين كما بينت أ. الشمراني أنه جرى مخالفة (48) مطبخاً عشوائياً وملحمة ومسالخ عشوائياً.