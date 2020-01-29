شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. انتشال جثة شخص سقطت مركبته بمستنقع مائي والان نبدء بالتفاصيل

انتشل الدفاع المدني بجدة، جثة شخص متوفى داخل مركبة سقطت بمستنقع مائي جنوب كوبري بحره. وشدد الدفاع المدنى على ضرورة ابتعاد المواطنين والمقيمين عن الأودية ومجارى السيول ومناطق تجمعات الأمطار حفاظاً على سلامتهم.

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