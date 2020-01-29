شكرا لقرائتكم خبر عن «التخصصي» يجري 2600 زراعة خلايا جذعية للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أكد مساعد المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور صالح المفدى أن "التخصصي" يعد أحد المؤسسات الطبية الرائدة في مجال زراعة الخلايا الجذعية في الشرق الأوسط والعالم، مشيراً إلى إجراء أكثر من 2600 عملية زراعة خلايا جذعية للأطفال منذ تأسيس برنامج زراعة الخلايا الجذعية للأطفال في عام 1993م.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر "المستجدات والتحديات في زراعة الخلايا الجذعية للأطفال" الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض بمشاركة 22 متحدثاً من بينهم 4 متحدثين دوليين ويستمر على مدى ثلاثة أيام عبر 11 جلسة عمل.

وأوضح الدكتور المفدى أن مؤشرات نتائج زراعة الخلايا الجذعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي اتسع نطاقها خلال الثلاثة عقود الماضية من خلال خمسة برامج متخصصة وهي الزراعة الذاتية، والزراعة من متبرع قريب متطابق، والزراعة من متبرع قريب غير متطابق، والزراعة باستخدام الخلايا الجذعية المستخرجة من دم الحبل السري، والزراعة من متبرع متطابق غير قريب بالاستفادة من سجلات المتبرعين بالخلايا الجذعية المحلية والعالمية.

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وقالت الدكتورة أمل السريحي استشاري ورئيس وحدة زراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي للأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر إن برنامج زراعة الخلايا الجذعية للأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي وعلى مر السنين أصبح برنامجاً متخصصاً بدرجة عالية ويعمل وفقاً للمعايير الدولية وبنتائج متميزة.

وأضافت أن المستشفى يجري نحو 70% من حالات زراعة الخلايا الجذعية للأطفال في المملكة لأمراض السرطان وأمراض الدم كالأنيميا المنجلية واللوكيميا (سرطان الدم) ونقص المناعة الوراثي والأمراض الإستقلابية وفشل نخاع العظم وسواها من الأمراض الدقيقة.

من جهته أوضح الدكتور مهاب أياس استشاري زراعة الخلايا الجذعية أن المؤتمر يتناول أحدث الأساليب والتطورات في موضوعات العلاج المناعي والعلاج الجيني وزراعة الخلايا الجذعية للأمراض السرطانية وأمراض الدم وخاصة التطابق الجزئي للمتبرعين بالخلايا الجذعية مايمنح فرصاً أكبر وأملاً لإيجاد سبل علاجية متعددة للمرضى الذين لايجدون متبرعين متطابقين بشكل كامل من داخل العائلة والأقارب.