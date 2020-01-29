انتشال جثة قائد مركبة سقطت بمستنقع مائي بجدة

2020-01-30

متابعات الخليج 365 - جدة

باشرت فرق الإنقاذ المائي بمدني ‫جدة، مساء أمس الأربعاء، انتشال جثة شخص سقطت مركبته داخل مستنقع مائي جنوب كوبري بحرة.

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وكان مركز العمليات الأمنية (911) قد تلقى بلاغًا من مواطن أكد سقوط مركبة بداخلها شخص داخل تجمع مائي شرقي محافظة جدة، لتباشر فرق الإنقاذ المائي بالدفاع المدني الموقع على الفور.

وبالوصول للمركبة، عُثر على السائق بداخلها متوفى، ليتم انتشاله وإحالته لجهات الاختصاص؛ لتوقيع الكشف الطبي وكشف ملابسات الحادث.

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